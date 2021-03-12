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Летние олимпийские виды спорта

Тренерский штаб сборной России вызвал 21 гандболистку для подготовки к отбору на Олимпиаду

В финальную заявку на турнир войдут 18 гандболисток
Анна Вяхирева (справа) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Анна Вяхирева (справа)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 12 марта. Стал известен список спортсменок, которые вызваны на сбор женской сборной России по гандболу для подготовки к олимпийской квалификации. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Полностью состав российской команды, в который вошла 21 спортсменка, выглядит следующим образом:

  • вратари - Галина Габисова, Виктория Калинина (обе - "Ростов-Дон"), Анастасия Лагина ("Лада"), Анна Седойкина (ЦСКА);
  • левые крайние - Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова ("Ростов-Дон");
  • правые крайние - Юлия Манагарова ("Ростов-Дон"), Ольга Фомина ("Лада");
  • линейные - Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева ("Ростов-Дон");
  • правые полусредние - Анна Вяхирева ("Ростов-Дон"), Ольга Горшенина, Антонина Скоробогатченко (обе - ЦСКА);
  • левые полусредние - Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе - "Ростов-Дон"), Полина Ведехина (ЦСКА), Вероника Никитина ("Лада");
  • разыгрывающие - Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина, (обе - ЦСКА), Валерия Кирдяшева, ("Лада"), Елизавета Малашенко ("Астраханочка").

В финальную заявку на турнир войдут 18 гандболисток, на каждую игру можно будет заявить 16 игроков. Олимпийская квалификация пройдет в Венгрии 19-21 марта. Соперниками российской команды будут сборные Венгрии, Казахстана и Сербии. Путевки на Олимпиаду получат две лучшие команды из группы.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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