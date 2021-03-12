Тренерский штаб сборной России вызвал 21 гандболистку для подготовки к отбору на Олимпиаду

ТАСС, 12 марта. Стал известен список спортсменок, которые вызваны на сбор женской сборной России по гандболу для подготовки к олимпийской квалификации. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Полностью состав российской команды, в который вошла 21 спортсменка, выглядит следующим образом:

вратари - Галина Габисова, Виктория Калинина (обе - "Ростов-Дон"), Анастасия Лагина ("Лада"), Анна Седойкина (ЦСКА);

левые крайние - Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова ("Ростов-Дон");

правые крайние - Юлия Манагарова ("Ростов-Дон"), Ольга Фомина ("Лада");

линейные - Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева ("Ростов-Дон");

правые полусредние - Анна Вяхирева ("Ростов-Дон"), Ольга Горшенина, Антонина Скоробогатченко (обе - ЦСКА);

левые полусредние - Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе - "Ростов-Дон"), Полина Ведехина (ЦСКА), Вероника Никитина ("Лада");

разыгрывающие - Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина, (обе - ЦСКА), Валерия Кирдяшева, ("Лада"), Елизавета Малашенко ("Астраханочка").

В финальную заявку на турнир войдут 18 гандболисток, на каждую игру можно будет заявить 16 игроков. Олимпийская квалификация пройдет в Венгрии 19-21 марта. Соперниками российской команды будут сборные Венгрии, Казахстана и Сербии. Путевки на Олимпиаду получат две лучшие команды из группы.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.