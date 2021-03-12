{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Россиянка Егорова поделила первое место с норвежкой в спринте на этапе Кубка IBU

Россиянка показала одинаковый результат с Эмили Калькенберг
Анастасия Егорова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Анастасия Егорова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 12 марта. Россиянка Анастасия Егорова заняла первое место в спринте на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Соревнования проходят в австрийском Обертиллиахе.

Егорова преодолела дистанцию 7,5 км за 20 минут 12,6 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Аналогичный результат показала норвежка Эмили Калькенберг и поделила с россиянкой первую строчку. Третье место заняла итальянка Ребекка Пасслер (отставание 14,69 секунды; 0 промахов).

Трое россиянок также попали в десятку: Елизавета Каплина заняла шестое место (+24,6; 0), Екатерина Носкова - восьмое (+30,3; 2), Анастасия Шевченко - девятое (+34,3; 1).

Еще один женский спринт на этом этапе пройдет 13 марта.

Теги
Биатлон
Зимние олимпийские виды спорта
Флаг ОКР прошел боевое крещение на чемпионатах мира по зимним видам спорта - Поздняков
Из-за санкций WADA российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны
Читать полностью