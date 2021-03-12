Хачанов проиграл 287-й ракетке мира и не смог выйти в полуфинал турнира в Марселе

ТАСС, 12 марта. Россиянин Карен Хачанов проиграл австралийцу Мэттью Эбдену в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе.

24-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, проиграл со счетом 6:4, 4:6, 2:6. В полуфинале Эбден сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером.

Хачанов занимает 21-е место в рейтинге АТР и является обладателем четырех титулов под эгидой организации. В 2019 году россиянин дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Эбден располагается на 287-й строчке мирового рейтинга.

Турнир в Дохе завершится 13 марта. Призовой фонд соревнования составляет $890 тыс.