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Биатлон

Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Чехии

Второй стала немка Дениз Херрман, третьей - итальянка Доротея Вирер
Тириль Экхофф EPA-EFE/ANTONIO BAT
Описание
Тириль Экхофф
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

ТАСС, 12 марта. Норвежка Тириль Экхофф заняла первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.

Спортсменка на дистанции 7,5 км показала результат 18 минут 11,1 секунды, допустив на двух огневых рубежах один промах. Второе время у немки Дениз Херрман (отставание 6,1 секунды; 0 промахов), третьей стала итальянка Доротея Вирер (+10,5; 0).

Программа этапа Кубка мира в Чехии продолжится мужской и женской гонками преследования, которые пройдут в субботу.

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