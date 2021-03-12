"Химки" обыграли "Ростов" и продлили серию без поражений в чемпионате России до девяти игр

ХИМКИ /Московская область/, 12 марта. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" одержал победу над "Ростовом" со счетом 1:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мяч на 49-й минуте с пенальти забил Резиуан Мирзов. В матче первого круга "Химки" также одержали победу (2:0), один из голов забил Мирзов.
Защитник "Химок" Егор Данилкин провел 100-й матч в составе команды. На 71-й минуте нападающий "Ростова" Али Соу забил гол, но он был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), бригада арбитров зафиксировала у форварда офсайд. На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Химок" Александр Трошечкин.
"Химки" продлили беспроигрышную серию до девяти матчей в РПЛ (семь побед, две ничьи). "Ростов" не может выиграть четыре матча кряду (два поражения, две ничьи).
В турнирной таблице "Химки" занимают девятое место, набрав 32 очка, "Ростов" с 34 очками идет седьмым. В следующем туре "Химки" 19 марта в гостях сыграют с казанским "Рубином", "Ростов" 17 марта на выезде встретится с волгоградским "Ротором".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|21
|12
|6
|3
|46-19
|42
|2
|ЦСКА
|21
|12
|4
|5
|37-19
|40
|3
|Спартак
|21
|11
|5
|5
|39-24
|38
|4
|Сочи
|21
|10
|7
|4
|32-22
|37
|5
|Динамо
|21
|11
|3
|7
|28-22
|36
|6
|Локомотив
|21
|10
|4
|7
|26-25
|34
|7
|Ростов
|22
|10
|4
|8
|26-23
|34
|8
|Рубин
|21
|10
|4
|7
|28-26
|34
|9
|Химки
|22
|9
|5
|8
|27-31
|32
|10
|Краснодар
|21
|9
|4
|8
|38-27
|31
|11
|Ахмат
|21
|7
|5
|9
|20-25
|26
|12
|Урал
|21
|4
|11
|6
|18-25
|23
|13
|Ротор
|21
|4
|6
|11
|12-31
|18
|14
|Уфа
|21
|3
|5
|13
|15-33
|14
|15
|Арсенал
|21
|3
|5
|13
|17-37
|14
|16
|Тамбов
|21
|3
|4
|14
|14-34
|13