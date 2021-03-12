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Футбол в России

"Химки" обыграли "Ростов" и продлили серию без поражений в чемпионате России до девяти игр

Единственный мяч с пенальти забил Резиуан Мирзов
Игроки "Химок" Александр Щербак/ТАСС
Описание
Игроки "Химок"
© Александр Щербак/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 12 марта. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" одержал победу над "Ростовом" со счетом 1:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Мяч на 49-й минуте с пенальти забил Резиуан Мирзов. В матче первого круга "Химки" также одержали победу (2:0), один из голов забил Мирзов.

Защитник "Химок" Егор Данилкин провел 100-й матч в составе команды. На 71-й минуте нападающий "Ростова" Али Соу забил гол, но он был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), бригада арбитров зафиксировала у форварда офсайд. На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Химок" Александр Трошечкин.

"Химки" продлили беспроигрышную серию до девяти матчей в РПЛ (семь побед, две ничьи). "Ростов" не может выиграть четыре матча кряду (два поражения, две ничьи).

В турнирной таблице "Химки" занимают девятое место, набрав 32 очка, "Ростов" с 34 очками идет седьмым. В следующем туре "Химки" 19 марта в гостях сыграют с казанским "Рубином", "Ростов" 17 марта на выезде встретится с волгоградским "Ротором".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит21126346-1942
2ЦСКА21124537-1940
3Спартак21115539-2438
4Сочи21107432-2237
5Динамо21113728-2236
6Локомотив21104726-2534
7Ростов22104826-2334
8Рубин21104728-2634
9Химки2295827-3132
10Краснодар2194838-2731
11Ахмат2175920-2526
12Урал21411618-2523
13Ротор21461112-3118
14Уфа21351315-3314
15Арсенал21351317-3714
16Тамбов21341414-3413
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