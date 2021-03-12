"Химки" обыграли "Ростов" и продлили серию без поражений в чемпионате России до девяти игр

ХИМКИ /Московская область/, 12 марта. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" одержал победу над "Ростовом" со счетом 1:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Мяч на 49-й минуте с пенальти забил Резиуан Мирзов. В матче первого круга "Химки" также одержали победу (2:0), один из голов забил Мирзов.

Защитник "Химок" Егор Данилкин провел 100-й матч в составе команды. На 71-й минуте нападающий "Ростова" Али Соу забил гол, но он был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), бригада арбитров зафиксировала у форварда офсайд. На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Химок" Александр Трошечкин.

"Химки" продлили беспроигрышную серию до девяти матчей в РПЛ (семь побед, две ничьи). "Ростов" не может выиграть четыре матча кряду (два поражения, две ничьи).

В турнирной таблице "Химки" занимают девятое место, набрав 32 очка, "Ростов" с 34 очками идет седьмым. В следующем туре "Химки" 19 марта в гостях сыграют с казанским "Рубином", "Ростов" 17 марта на выезде встретится с волгоградским "Ротором".