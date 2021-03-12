Более 100 человек приняли участие в акции "Каждый день с ГТО" в Орловской области

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Участниками акции "Каждый день с ГТО" в Орловской области стали более 100 человек, мероприятие было посвящено 90-летию Всесоюзного физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне". Об этом ТАСС сообщили представители федерального оператора комплекса.

Спортивный праздник был организован региональным центром тестирования ГТО при поддержке Управления физической культуры и спорта Орловской области. Участие в мероприятии принял посол ГТО Валерий Бойко.

"Участники выполнили ряд нормативов комплекса - бег на короткую и длинные дистанции, сгибание и разгибание рук, наклон, поднимание туловища и челночный бег. Все результаты были внесены в личные кабинеты участников на сайте комплекса ГТО. Всего нормативы выполнили более 100 человек", - сообщили организаторы праздника.