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Готов к труду и обороне

Более 100 человек приняли участие в акции "Каждый день с ГТО" в Орловской области

Спортивный праздник был организован региональным центром тестирования ГТО при поддержке областного управления физической культуры и спорта
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Описание
© Андрей Жиляев
© Андрей Жиляев
© Андрей Жиляев
© Андрей Жиляев
© Андрей Жиляев
© Андрей Жиляев
© Андрей Жиляев

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Участниками акции "Каждый день с ГТО" в Орловской области стали более 100 человек, мероприятие было посвящено 90-летию Всесоюзного физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне". Об этом ТАСС сообщили представители федерального оператора комплекса.

Спортивный праздник был организован региональным центром тестирования ГТО при поддержке Управления физической культуры и спорта Орловской области. Участие в мероприятии принял посол ГТО Валерий Бойко.

"Участники выполнили ряд нормативов комплекса - бег на короткую и длинные дистанции, сгибание и разгибание рук, наклон, поднимание туловища и челночный бег. Все результаты были внесены в личные кабинеты участников на сайте комплекса ГТО. Всего нормативы выполнили более 100 человек", - сообщили организаторы праздника.

Теги
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