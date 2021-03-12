Гендиректор "Сочи" не считает критичным место России в таблице коэффициентов УЕФА

После победы нидерландского "Аякса" над швейцарским клубом "Янг Бойз" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 3:0 Россия опустилась с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.

"Да, мы выиграли одну игру из 26 в Европе, но футбол - это спорт, где есть проигравшие и победитель. У каждого спортсмена и клуба стоит задача улучшить результат. А называть это дном - непрофессионально. У нас много молодых и перспективных игроков, нет, мы не на дне, наши молодые игроки докажут еще многое", - сказал Рубашко.

В следующем сезоне Россию в еврокубках представят пять клубов. Чемпион страны сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, команда, которая займет второе место, начнет свой путь со второго квалификационного раунда турнира. Обладатель Кубка России выступит в Лиге Европы начиная со стадии плей-офф квалификации. Бронзовый призер премьер-лиги начнет путь с третьего квалификационного раунда нового турнира Лига конференций, а четвертая команда - со второго квалификационного раунда.