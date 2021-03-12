Решение об участии Панарина в матче с "Бостоном" будет принято в день игры

ТАСС, 12 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин может сыграть в матче регулярного чемпионата против "Бостона". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Решение об участии Панарина в матче с "Бостоном" будет принято завтра", - сказал тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн. Также он сообщил, что встречу из-за травмы пропустит российский голкипер клуба Игорь Шестеркин.

В текущем сезоне Панарин провел 14 матчей и набрал 18 (5 голов + 13 передач) очков.

Панарин в среду вернулся к тренировкам с "Рейнджерс". 20 февраля бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес. Панарин из-за сложившейся ситуации 22 февраля был выведен из состава и пропустил восемь встреч.

Панарину 29 лет, он перешел в "Рейнджерс" в 2019 году, заключив семилетний контракт на $81,5 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. По итогам прошлого сезона Панарин набрал 95 (32 шайбы + 63 передачи) очков и был номинирован на призы лучшему игроку сезона по версии ассоциации журналистов и по версии хоккеистов, но обеих наград удостоился немецкий форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль.

Матч "Бостон" - "Рейнджерс" пройдет в субботу (начало - 21:00 мск).