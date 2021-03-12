Глушаков сообщил, что ведет переговоры о продлении контракта с "Химками"

ТАСС, 12 марта. Полузащитник подмосковного футбольного клуба "Химки" Денис Глушаков ведет переговоры о продлении контракта. Его комментарий приводит издание "Спорт-Экспресс".

"Планирую ли я продлевать контракт? Ну да, почему нет? Сейчас сделали новое предложение, идет стадия переговоров", - сказал Глушаков.

Глушаков выступает за "Химки" с октября 2020 года, в составе команды он провел 14 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. Также он выступал за московские "Нику", "Локомотив", "Спартак", иркутскую "Звезду" и грозненский "Ахмат". В составе "Спартака" он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. Также в его активе 57 матчей и пять голов в составе сборной России.