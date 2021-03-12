Матч чемпионата Италии "Ювентус" - "Наполи" перенесен во второй раз

ТАСС, 12 марта. Руководство серии А, высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу, приняло решение во второй раз перенести встречу первенства между "Ювентусом" и "Наполи". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Изначально встреча третьего тура должна была пройти 4 октября в Турине, но "Наполи" не прибыл на игру, сославшись на решение местных властей из-за случаев заражения коронавирусом в команде. В итоге "Наполи" было засчитано техническое поражение, также с клуба было снято еще одно очко. Две апелляции неаполитанского клуба были отвергнуты, дело дошло до специальной спортивной панели Олимпийского комитета Италии, которая приняла решение о необходимости переноса матча и отмены снятия одного очка с клуба.

Матч был перенесен на 17 марта. Новая дата встречи - 7 апреля, причины переноса не указываются.

После 25 матчей "Ювентус" занимает третье место в турнирной таблицы с 52 очками, "Наполи" идет шестым, набрав 47 очков.