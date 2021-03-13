Первый этап Кубка наций по велотреку в Уэльсе отменен из-за коронавируса

ТАСС, 13 марта. Первый этап Кубка наций по велоспорту на треке, который должен был пройти в валлийском Ньюпорте, отменен из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Великобритании (British Cycling).

"Несмотря на усилия всех заинтересованных сторон, направленные на то, чтобы мероприятие могло состояться, в свете сохраняющейся ситуации в области общественного здравоохранения и после тщательного рассмотрения, правительство Уэльса в настоящее время не может разрешить проведение соревнований", - говорится в сообщении пресс-службы.

Первый этап Кубка наций должен был пройти в Ньюпорте с 22 по 25 апреля. Второй этап планируется провести в Гонконге с 13 по 16 мая, третий - с 3 по 6 июня в Кали (Колумбия). С 23 по 27 июня в Минске должен пройти чемпионат Европы, в период с 23 июля по 8 августа - Олимпиада в Токио.