В "Вашингтоне" хотят, чтобы хоккеист Овечкин играл за клуб до конца карьеры

ТАСС, 13 марта. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Брайан Маклеллан заявил, что хочет, чтобы российский нападающий Александр Овечкин играл за команду до конца своей карьеры. Комментарий Маклеллана приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

"Новой информации у меня нет, - сказал Маклеллан. - Все так же, как было на протяжении всего года. Мы хотим, чтобы Овечкин завершил карьеру тут, и мне кажется, что он тоже этого хочет. Так что в какой-то момент мы договоримся, нам просто нужно найти золотую середину" ".

Овечкин является воспитанником московского хоккейного клуба "Динамо". Он был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, с тех пор он выступает в НХЛ за столичный клуб, в 2008 году он подписал контракт на 13 лет на общую сумму $124 млн. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз "Тед Линдсей эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата). В 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли.

35-летний россиянин занимает седьмое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, в его активе 715 шайб. В составе сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.