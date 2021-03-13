Нападающий "Далласа" Радулов может сыграть в ближайшем матче НХЛ

ТАСС, 13 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Александр Радулов может сыграть в ближайшем матче регулярного чемпионата против "Коламбуса". Об этом сообщил главный тренер "Далласа" Рик Боунесс, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

Радулов не играл с 5 февраля из-за травмы нижней части тела, пропустив 14 матчей "Далласа". В своей последней игре против "Коламбуса" (3:4) он отметился тремя голевыми передачами.

"Это один из самых креативных игроков в нашем составе, против которого очень тяжело играть, - сказал Боунесс. - Радулов всегда жаждет забить гол и что-то придумать. Нам его однозначно не хватало, что видно по результатам. Надеюсь, что завтра он сыграет, а его энергия нам поможет".

Радулов провел восемь матчей за "Даллас" в текущем сезоне НХЛ и набрал 11 очков (три гола + восемь передач). Команда занимает седьмое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 21 очко в 22 играх.

Встреча "Коламбус" - "Даллас" пройдет в ночь на 14 марта (начало - 01:00 мск).