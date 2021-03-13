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Нападающий "Сент-Луиса" Тарасенко забросил первую шайбу в НХЛ с октября 2019 года

Россиянин перенес три операции за последние 2,5 года, он проводит третий матч в сезоне
Владимир Тарасенко AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Владимир Тарасенко
© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 13 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата против "Вегаса".

Тарасенко отличился на 34-й минуте, на данный момент счет в матче 3:2 в пользу "Вегаса".

Россиянин забросил первую шайбу за почти полтора года - 22 октября 2019 года Тарасенко отличился в матче регулярного чемпионата против "Колорадо". Это второе результативное действие нападающего в третьем матче в сезоне НХЛ - 9 марта он отдал голевую передачу в игре с "Сан-Хосе" (2:3). В сентябре 2020 года Тарасенко перенес операцию на плече - третью за 2,5 года.

Тарасенко 29 лет, он стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Сент-Луиса" в сезоне-2018/19. Россиянин был выбран в первом раунде под общим 16-м номером "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2010 года, всего он провел за клуб 507 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 428 очков (214+214). В плей-офф игрок записал на свой счет 49 очков (33+16) в 74 встречах.

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