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Летние неолимпийские виды спорта

Kyodo: 28 сумоистов пропустят Весенний турнир в Японии из-за подозрения на коронавирус

5 января заражение новым коронавирусом было зафиксировано у ёкодзуны Хакухо, который обладает высшим рангом борца сумо в Японии

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 28 профессиональных борцов сумо пропустят начинающийся 14 марта в Японии Весенний турнир из-за подозрения на заражение новым коронавирусом. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Подозрение связано с выявлением инфицирования у представителей двух хэя, основных ячеек в организационной структуре профессионального сумо, к которым принадлежат борцы. Хотя последующие тесты на коронавирус 28 сумоистов дали отрицательные результаты, Ассоциация сумо Японии предпочла отстранить их от турнира во избежания риска распространения инфекции. Отмечается, что отстраненные борцы входят во второй дивизион профессионального сумо.

5 января заражение новым коронавирусом было зафиксировано у ёкодзуны Хакухо, который обладает высшим рангом борца сумо в Японии.

По последним данным, общее число инфицированных новым коронавирусом на территории страны составляет свыше 446 тыс., более 8,5 тыс. человек умерли.

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Летние неолимпийские виды спорта
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