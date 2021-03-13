Бурятия и Федерация спортивной борьбы России подписали соглашение о развитии спорта

ТАСС, 13 марта. Власти Бурятии подписали соглашение с Федерацией спортивной борьбы России о совместном развитии спортивной борьбы в республике. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в субботу.

"Глава Бурятии Алексей Цыденов и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подписали соглашение о сотрудничестве. <…> Республика берет на себя обязательства поддерживать и развивать спортивные школы по борьбе", - говорится в сообщении.

Глава республики отметил, что борьба в Бурятии является уважаемым историческим видом спорта. Планируется развивать доступность этого вида спорта для большего числа жителей Бурятии разных возрастов.

Соглашение подписано в рамках Национальной программы развития спортивной борьбы. Документ включает обязательства по согласованию принципов взаимодействия при организации и проведении мероприятий, популяризирующих спортивную борьбу в Бурятии.

Вовлечение людей в регулярные занятия спортом является одной из задач национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Среди ключевых целей нацпроекта - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение рождаемости, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек.