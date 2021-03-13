В Омской области в 2021 году создадут академию биатлона

ОМСК, 13 марта. /ТАСС/. Академия биатлона с тремя спортивными базами будет создана в Омской области в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам встречи губернатора Александра Буркова и президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова.

"Ключевое решение, которое было принято на встрече: в Омской области будет создана академия биатлона. Ее опорными пунктами станут базы в Муромцевском районе (район в северной таежной части региона - прим. ТАСС), Советском парке Омска и лыжная трасса в Крутой горке", - говорится в сообщении.

По словам Буркова, академия будет создана уже в 2021 году. "[В этом году] мы должны постараться построить лыжероллерные трассы в Муромцево и Крутой Горке и выполнить проекты стрельбищ в Советском парке. В 2022-2023 годах мы должны сделать все в комплексе", - цитирует пресс-служба губернатора. Трасса в поселке Крутая Горка под Омском станет круглогодичной.

В Муромцевском районе также будет организована школа-интернат для биатлонистов. "Будет жилая зона - сам интернат. Учиться ребята будут в действующей новой общеобразовательной школе, а тренироваться - на биатлонном стадионе, который сегодня функционирует, на котором уже проходят соревнования по биатлону", - приводит слова Буркова пресс-служба.

Майгуров добавил, что Союз биатлонистов России привлечет к работе в интернате лучших тренеров, окажет методическую поддержку проекту. Обучаться в школе смогут не только жители Омской области, но и талантливые спортсмены из других регионов страны. Первыми учениками школы станут чуть больше полусотни детей.

В Омской области биатлон - один из самых популярных видов спорта, им занимаются более 800 человек в региональном центре спортивной подготовки, центре лыжного спорта и семи муниципальных районах. Наиболее известные омские биатлонисты - бывший главный тренер сборных России и Хорватии по биатлону олимпийский чемпион 1980 года Владимир Барнашов, заслуженный мастер спорта России Яна Романова и двукратная чемпионка мира Елена Бацевич.