Более 150 школьников приняли участие в фестивале ГТО в Коврове

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Более 150 школьников стали участниками фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в Коврове. Об этом ТАСС сообщили представители федерального оператора комплекса.

Фестиваль был приурочен к 90-летию создания комплекса ГТО.

В мероприятии приняли участие более 150 школьников из 14 муниципальных образований - победители городских этапов зимнего многоборья ГТО 4 и 5 ступеней (юноши и девушки 13-15 и 16-17 лет). Команды соревновались в пяти видах зимнего многоборья, основными из которых были лыжные гонки и стрельба из пневматического оружия.

"Ковровский региональный зимний фестиваль стал традиционным, ежегодно на нем собираются лучшие представители муниципальных образований Владимирской области, - отметил руководитель центра тестирования ГТО Владимирской области Дмитрий Осипов. - В этом году фестиваль особенный - он приурочен к 90-летию комплекса ГТО. Семь лет назад комплекс был возрожден в новом современном формате, но его основные задачи по укреплению здоровья граждан, вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и привлечение к здоровому образу жизни по-прежнему носят приоритетный характер".