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Зимние олимпийские виды спорта

Норвежка Йохауг пропустит финал Кубка мира по лыжным гонкам

Спортсменка не выступит в соревнованиях из-за воспаления запястья

ТАСС, 13 марта. Норвежская лыжница Тереза Йохауг пропустит финальный этап Кубка мира из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Заключительный этап Кубка мира пройдет в швейцарском Энгадине с 13 по 14 марта. 32-летняя норвежка не выступит из-за воспаления запястья.

Йохауг является олимпийской чемпионкой и 14-кратной победительницей чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она занимает девятое место в общем зачете Кубка мира. Она трижды в карьере становилась первой по итогам сезона.

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Зимние олимпийские виды спорта
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