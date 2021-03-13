Норвежка Йохауг пропустит финал Кубка мира по лыжным гонкам

ТАСС, 13 марта. Норвежская лыжница Тереза Йохауг пропустит финальный этап Кубка мира из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Заключительный этап Кубка мира пройдет в швейцарском Энгадине с 13 по 14 марта. 32-летняя норвежка не выступит из-за воспаления запястья.

Йохауг является олимпийской чемпионкой и 14-кратной победительницей чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она занимает девятое место в общем зачете Кубка мира. Она трижды в карьере становилась первой по итогам сезона.