Вратарь ЦСКА Акинфеев выйдет в стартовом составе команды на матч с "Арсеналом"

ТАСС, 13 марта. Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вошел в стартовый состав на гостевой матч Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала". Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Встреча "Арсенал" - ЦСКА пройдет в субботу, начало - 14:00 мск.

В конце февраля ЦСКА сообщил, что Акинфеев изолирован от команды из-за небольшого недомогания с признаками ОРВИ. Из-за этого вратарь пропустил два последних матча команды в чемпионате России. 9 марта Акинфеев вернулся к тренировкам.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков и отставая от лидирующего "Зенита" на два очка.