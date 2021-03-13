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Массовый спорт

FISU и Российский международный олимпийский университет открыли стипендиальную программу

Она рассчитана на подготовку специалистов в области спортивного менеджмента

ТАСС, 13 марта. Международная федерация университетского спорта (FISU) объявила об открытии стипендиальной программы совместно с Российским международным олимпийским университетом в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба FISU.

Программа рассчитана на обучение магистров в области спортивного менеджмента на 2021-2022 годы. Крайний срок подачи заявки - 30 апреля 2021 года.

Российский международный олимпийский университет основан 21 октября 2009 года. Его деятельность ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов в области спортивного менеджмента для российской и мировой индустрии спорта, олимпийского и паралимпийского движения. Учебные программы университета охватывают основные направления спортивного образования: управление объектами и инфраструктурой, организация соревнований, массовые коммуникации, дипломатия и администрирование, а также управление карьерой. Среди преподавателей университета известные российские и международные эксперты в области спортивного менеджмента.

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