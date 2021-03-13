Лукашенко призвал не беспокоиться по поводу отношения МОК к Белоруссии

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Белоруссия будет выстраивать свою политику в сфере спорта исходя из национальных интересов, невзирая на заявления и решения Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил журналистам в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Думаю, нам париться по этому поводу абсолютно не надо. У нас есть своя страна, и мы будем эту политику строить так, как это надо", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

Так белорусский президент прокомментировал решение МОК о непризнании избрания президентом Национального олимпийского комитета его старшего сына Виктора Лукашенко.

"Ну, тогда придется признать Александра Лукашенко. Он же уже дано признан. Лучше уже Виктора признать, чем оставить прежнего Лукашенко. Они даже до этого не додумались", - заявил президент. Он пояснил, что его старший сын уже на протяжении длительного времени фактически работает на посту руководителя НОК. "Я там "зонтик" для этой организации (когда Лукашенко возглавлял НОК, его первым вице-президентом был Виктор Лукашенко - прим. ТАСС). Все было хорошо. Потом они прислали требование накануне [Олимпийского собрания Белоруссии]: Диму Баскова (член Исполкома НОК - прим. ТАСС) "под нож", Лукашенко-1 (Александр Лукашенко - прим. ТАСС), Лукашенко-2 (Виктор Лукашенко - прим. ТАСС) - не дай бог, мы тогда санкции введем", - сказал Лукашенко. "Еще ничего не сделали, уже санкции вводить. И предложили ему [Виктору Лукашенко] от отца отказаться. Это сын откажется от отца! Ну что о них говорить дальше", - отметил глава Белоруссии.

Он назвал политизированной данную ситуацию. "Вы видите, что это все политизировано. Но я же говорил: если мы хотим быть нацией, мы должны выстоять. А еще раньше я говорил, что независимость и суверенитет очень дорого стоят. Вот оно все и демонстрируется на международной арене", - сказал Лукашенко. "Но бьют сильных. На слабых внимания не обращают", - заключил президент Белоруссии.

Решение МОК

Международный олимпийский комитет принял решение в качестве временной обеспечительной меры не признавать избрание Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета Белоруссии.

26 февраля Виктор Лукашенко, который является старшим сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко, был избран Олимпийским собранием на пост президента НОК Белоруссии. На этой должности он заменил Александра Лукашенко, который возглавлял организацию с 1997 года.

Также по итогам выборов МОК не признал избрание членом исполкома НОК Белоруссии Дмитрия Баскова. В отношении Лукашенко и Баскова оставлен в силе запрет на посещение всех мероприятий под эгидой МОК, включая Олимпийские игры. В то же время МОК продолжит диалог с новоизбранным исполкомом организации.

В качестве обеспечительной меры МОК сохранит санкции в отношении НОК Белоруссии, среди которых прекращение обсуждения каких-либо мероприятий МОК с олимпийским комитетом республики и прекращение финансовой помощи, за исключением стипендиальных выплат спортсменам и выплат на их подготовку к Олимпийским играм.

Исполком МОК 7 декабря ввел санкции против руководства НОК Белоруссии, в том числе Виктора Лукашенко, который до этого занимал пост первого вице-президента. Это было связано с тем, что "руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации", что противоречит Олимпийской хартии. В прошлом году после выборов белорусского президента около тысячи спортсменов подписались под письмом против насилия силовиков. Ранее сообщалось, что МОК также может принять дальнейшие меры, в том числе решение о выступлении белорусских спортсменов в Токио под нейтральным олимпийским флагом.