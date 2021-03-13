СМИ: Россия сохранит право на проведение ЧМ-2022 по стрельбе, несмотря на санкции CAS

ТАСС, 13 марта. Чемпионат мира по стрельбе 2022 года, как и планировалось, пройдет в России, несмотря на санкции Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта. Об этом сообщает портал Inside the Games.

В распоряжении портала оказался проект документа, который Международная федерация стрелкового спорта (ISSF) намерена отправить во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Согласно документу, ISSF проинформирует WADA о невозможности переноса чемпионата мира из России "по юридическим и практическим причинам". Отмечается, что перенос "даже может подставить под угрозу существование международной федерации".

"Практически невозможно отозвать права на проведение 53-го чемпионата мира у Стрелкового союза России и перенести его в другую страну, в частности, учитывая отсутствие альтернативных хозяев и ограниченное время, оставшееся для подготовки к этому событию, - говорится в документе. - Кроме того, также весьма сомнительно, что лишение таких прав возможно с юридической точки зрения, и, следовательно, такие действия будут сопряжены со значительным риском предъявления исков о большом возмещении ущерба, что может даже поставить под угрозу существование ISSF".

В документе ISSF отмечается, что Стрелковый союз России может предъявить иск организации за нарушение договора и потребовать возмещения ущерба в судебном порядке, который оценивается в €6 млн. ISSF также утверждает, что на текущий момент только четыре страны могут провести мировое первенство без необходимости в крупномасштабном строительстве - Китай, Южная Корея, Катар и Индия. Поскольку Россия была выбрана страной-хозяйкой мирового первенства на безальтернативной основе, ISSF пришлось бы проводить новое голосование, что "может поставить под серьезную угрозу проведение турнира".

Также в документе сообщается, что в турнир невозможно перенести на 2023 год, так как на турнире в 2022 года должна быть разыграна часть олимпийских лицензий на Игры 2024 года в Париже; в противном случае будет необходимо пересматривать процесс отбора на Олимпийские игры.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Также по решению суда Россия не может проводить чемпионаты мира или претендовать на право их проведения до окончания срока наказания. Согласно санкциям, запланированные ранее на период до декабря 2022 года турниры в России можно не переносить только в случае, если "это невозможно по юридическим и практическим причинам".

Турнир планируется провести в августе 2022 года в подмосковном Игнатове.