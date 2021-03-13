"Урал" обыграл "Ротор" и прервал серию без побед в чемпионате России из пяти матчей

ТАСС, 13 марта. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" победил волгоградский "Ротор" со счетом 1:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Единственный мяч в игре забил Эрик Бикфалви (83-я минута).

"Урал" одержал первую победу в последних шести матчах чемпионата России, до этого клуб четыре раза сыграл вничью и один раз проиграл. Предыдущую победу клуб одержал 29 ноября в домашней встрече против "Сочи" (1:0).

"Ротор" потерпел первое поражение в последних пяти матчах, до этого команда одержала три победы и один раз сыграла вничью. В предыдущий раз клуб проигрывал 5 декабря в гостевой игре против "Краснодара" (0:5).

"Урал" располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 26 очков, "Ротор" с 18 очками в активе идет 13-м. В следующем туре клуб из Волгограда 17 марта примет "Ростов", "Урал" днем позднее на выезде сыграет с московским "Спартаком".