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Футбол в России

"Урал" обыграл "Ротор" и прервал серию без побед в чемпионате России из пяти матчей

Единственный мяч в игре забил Эрик Бикфалви
Футболисты "Урала" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Футболисты "Урала"
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 13 марта. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" победил волгоградский "Ротор" со счетом 1:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Единственный мяч в игре забил Эрик Бикфалви (83-я минута).

"Урал" одержал первую победу в последних шести матчах чемпионата России, до этого клуб четыре раза сыграл вничью и один раз проиграл. Предыдущую победу клуб одержал 29 ноября в домашней встрече против "Сочи" (1:0).

"Ротор" потерпел первое поражение в последних пяти матчах, до этого команда одержала три победы и один раз сыграла вничью. В предыдущий раз клуб проигрывал 5 декабря в гостевой игре против "Краснодара" (0:5).

"Урал" располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 26 очков, "Ротор" с 18 очками в активе идет 13-м. В следующем туре клуб из Волгограда 17 марта примет "Ростов", "Урал" днем позднее на выезде сыграет с московским "Спартаком".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит21126346-1942
2ЦСКА21124537-1940
3Спартак21115539-2438
4Сочи21107432-2237
5Динамо21113728-2236
6Локомотив21104726-2534
7Ростов22104826-2334
8Рубин21104728-2634
9Химки2295827-3132
10Краснодар2194838-2731
11Ахмат2175920-2526
12Урал22511619-2526
13Ротор22461212-3218
14Уфа21351315-3314
15Арсенал21351317-3714
16Тамбов21341414-3413

 

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