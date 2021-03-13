"Урал" обыграл "Ротор" и прервал серию без побед в чемпионате России из пяти матчей

ТАСС, 13 марта. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" победил волгоградский "Ротор" со счетом 1:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
Единственный мяч в игре забил Эрик Бикфалви (83-я минута).
"Урал" одержал первую победу в последних шести матчах чемпионата России, до этого клуб четыре раза сыграл вничью и один раз проиграл. Предыдущую победу клуб одержал 29 ноября в домашней встрече против "Сочи" (1:0).
"Ротор" потерпел первое поражение в последних пяти матчах, до этого команда одержала три победы и один раз сыграла вничью. В предыдущий раз клуб проигрывал 5 декабря в гостевой игре против "Краснодара" (0:5).
"Урал" располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 26 очков, "Ротор" с 18 очками в активе идет 13-м. В следующем туре клуб из Волгограда 17 марта примет "Ростов", "Урал" днем позднее на выезде сыграет с московским "Спартаком".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|21
|12
|6
|3
|46-19
|42
|2
|ЦСКА
|21
|12
|4
|5
|37-19
|40
|3
|Спартак
|21
|11
|5
|5
|39-24
|38
|4
|Сочи
|21
|10
|7
|4
|32-22
|37
|5
|Динамо
|21
|11
|3
|7
|28-22
|36
|6
|Локомотив
|21
|10
|4
|7
|26-25
|34
|7
|Ростов
|22
|10
|4
|8
|26-23
|34
|8
|Рубин
|21
|10
|4
|7
|28-26
|34
|9
|Химки
|22
|9
|5
|8
|27-31
|32
|10
|Краснодар
|21
|9
|4
|8
|38-27
|31
|11
|Ахмат
|21
|7
|5
|9
|20-25
|26
|12
|Урал
|22
|5
|11
|6
|19-25
|26
|13
|Ротор
|22
|4
|6
|12
|12-32
|18
|14
|Уфа
|21
|3
|5
|13
|15-33
|14
|15
|Арсенал
|21
|3
|5
|13
|17-37
|14
|16
|Тамбов
|21
|3
|4
|14
|14-34
|13