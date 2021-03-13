"Ростов" обратился в Российский футбольный союз по вопросам судейства в игре с "Химками"

ТАСС, 13 марта. "Ростов" обратился в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок". Об этом сообщает пресс-служба команды.

В пятницу "Химки" на своем поле обыграли "Ростов" со счетом 1:0 в матче 22-го тура РПЛ. На 71-й минуте нападающий "Ростова" Али Соу забил гол, но он был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), бригада арбитров зафиксировала у форварда офсайд.

"Наш клуб обращает внимание на результативные ошибки бригады арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным, которые повлияли на ход игры и ее итог. Если момент с пенальти Мирзова - дискуссионный, то эпизоды с отмененным голом и не назначенным пенальти на Полозе - очевидные ошибки", - говорится в сообщении.

"Химки" после 22 туров занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. "Ростов" располагается на седьмой позиции, в его активе 34 очка.