Девятьяров: Большунов в Швейцарии снова доказал, что является лыжником с большой буквы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россиянин Александр Большунов, победив в гонке на 15 км с общего старта классическим стилем на заключительном этапе Кубка мира, в очередной раз доказал, что является сильнейшим лыжником мира. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 1988 года на дистанции 15 км Михаил Девятьяров.

Победитель преодолел дистанцию за 34 минуты 7,1 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (отставание 18,4 секунды), третьим стал его соотечественник Пол Голберг (+18,9). Большунов обеспечил себе досрочную победу в общем зачете Кубка мира в начале февраля. На прошедшем чемпионате мира Большунов стал обладателем золотой медали в скиатлоне, а также серебряных наград в эстафете и марафоне на 50 км и бронзовой медали в командном спринте.

"После столь сложного для Александра чемпионата мира и драматичного финиша на дистанции 50 км у меня были опасения, что этот лыжник не успеет восстановиться психологически и не сумеет проявить себя в сегодняшней гонке. Но Большунов в очередной раз доказал, что является лыжником с большой буквы и самым сильным гонщиком мира", - сказал Девятьяров.

"Этот спортсмен на протяжении всего сезона находится в отличной форме, которому и высота никак не могла помешать сегодня стать первым. Завтра на марафоне Большунов будет стартовать с 18 секундным гандикапом и пойдет, я думаю, своим темпом. Караван будет пытаться его достать и потратит силы для этого, хотя Александр может и подождать преследователей, а потом опять уйти в отрыв. Нас ждет очень интересная гонка, в которой Большунов будет в числе основных претендентов на победу", - считает собеседник ТАСС.

Воскресная гонка преследования свободным стилем на 50 км станет у мужчин заключительным стартом Кубка мира, этап проходит в швейцарском Энгадине.