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Биатлон

Россиянки заняли четыре из первых пяти мест в гонке Кубка IBU

Победу одержала Анастасия Гореева

ТАСС, 13 марта. Российская биатлонистка Анастасия Гореева завоевала золотую медаль в спринте на заключительном этапе Кубка Международного союза биатлонистов в Австрии.

Россиянка преодолела дистанцию 7,5 км за 20 минут 52,7 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла ее соотечественница Анастасия Егорова (отставание 1,1 секунды; 0 промахов), третьей стала француженка Каролин Коломбо (+20,2; 0).

Россиянка Наталья Гербулова показала четвертый результат (+35,0; 0), Анастасия Шевченко заняла пятое место (+35,6; 1), Алина Кудисова - девятое (+1.05,4; 1), Елизавета Каплина - 15-е (+1.18,5; 1), Екатерина Носкова - 19-е (+1.25,3; 3), Валерия Васнецова - 31-е (+2.01,9; 4).

В воскресенье на этапе в Австрии пройдут смешанная эстафета и сингл-микст.

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