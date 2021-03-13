Гандболистки ЦСКА вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Гандболистки российского ЦСКА дома обыграли словенский "Крим" со счетом 27:21 в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.

Четвертьфиналисты турнира определяются по сумме двух встреч 1/8 финала. Первый матч завершился со счетом 25:20 в пользу "Крима". Таким образом, в 1/4 финала турнира вышел ЦСКА.

Пары первого раунда плей-офф определялись по положению команд в турнирной таблице группового этапа. ЦСКА занял второе место в группе B, набрав 23 очка в 14 матчах, "Крим" завершил групповой этап на седьмом месте группы А с 7 очками.

В турнире также принимает участие российская команда "Ростов-Дон". Финал Лиги чемпионов запланирован на 30 мая.