Фадзаев: финал чемпионата России по борьбе между Сидаковым и Жамаловым стал схваткой дня

УЛАН-УДЭ, 13 марта. /ТАСС/. Финал чемпионата России по вольной борьбе между чемпионом мира Заурбеком Сидаковым и победителем Кубка мира Разамбеком Жамаловым в весовой категории до 74 кг стал самой яркой схваткой второго дня турнира, проходящего в Улан-Удэ. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев.

Чемпионат России в Улан-Удэ является этапом отбора в сборную России на Олимпиаду в Токио. Жамалов вел в поединке с Сидаковым 2:0, однако за 10 секунд до конца схватки Сидаков провел первое результативное действие, за две секунды до конца финала - второе, на последней секунде вышел вперед со счетом 3:2.

"Думаю, это был поединок дня, и нельзя сказать, что преимущество Сидакова было явным, - отметил Фадзаев. - На мой взгляд, каждый из этих борцов заслуживает уважения, каждый заслуживает места на Играх. Конкуренция в этой весовой категории такая, что выставь на чемпионаты Европы, мира, Олимпиаду первые 4-5 номеров, и каждый сможет побороться за золото".

Чемпионат России по вольной борьбе завершится в Улан-Удэ в воскресенье.