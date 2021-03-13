Голевой пас Панарина в первой игре после перерыва помог "Рейнджерс" победить "Бостон"

В эпизоде с голом Строума результативной передачей отметился еще один российский форвард Артемий Панарин. Этот матч стал первым для 29-летнего игрока после перерыва в девять игр. 20 февраля бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес, Панарин из-за сложившейся ситуации 22 февраля был выведен из состава, а 10 марта вернулся к тренировкам с командой.

На счету Бучневича также голевая передача. Всего в этом сезоне Панарин набрал 19 (5+14) очков в 15 матчах, Бучневич - 22 (8+14) очка в 26 встречах.