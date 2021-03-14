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Бокс

Умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу в среднем весе Марвин Хаглер

Ему было 66 лет
Марвин Хаглер AP Photo/Lionel Cironneau
Описание
Марвин Хаглер
© AP Photo/Lionel Cironneau

ТАСС, 14 марта. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в среднем весе американец Марвин Хаглер умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщила его жена Кей Хаглер на странице официального фан-клуба боксера в Facebook.

О причинах смерти боксера пока ничего неизвестно.

Хаглер является одним из лучших боксеров в своей весовой категории в истории. Он был абсолютным чемпионом мира с 1980 по 1987 год. Всего на профессиональном ринге Хаглер провел 67 боев, на его счету 62 победы (52 нокаута), 3 поражения и 2 ничьи. В 1987 году он проиграл раздельным решением судей Шугара Рэю Леонарду, после чего принял решение завершить карьеру.

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