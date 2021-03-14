"Даллас" в овертайме проиграл "Коламбусу" в матче НХЛ. Гурьянов забросил шайбу

В составе победителей шайбы забросили Макс Доми (10-я минута), Кэм Аткинсон (37), Ник Фолиньо (38) и Зак Веренски (65). У проигравших отличились Эндрю Кольяно (17), Андрей Секера (28) и российский форвард Денис Гурьянов (46).

ТАСС, 14 марта. "Коламбус" в овертайме обыграл "Даллас" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Гурьянов прервал свою 15-матчевую безголевую серию. Всего в этом сезоне он набрал 14 (5+9) очков в 23 матчах.

"Коламбус" занимает пятое место в Центральном дивизионе, набрав 28 очков в 29 матчах. "Даллас" расположился на седьмой строчке с 22 очками в 23 играх. В воскресенье команды снова проведут матч друг против друга.