Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Филадельфию" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Даниэль Спронг (5-я минута), Карл Хагелин (14), Ник Дженсен (24), Александр Овечкин (34) и Ник Дауд (45). У проигравших отличились Джеймс ван Римсдайк (23), Нолан Патрик (26), Шейн Гостисбер (54) и Клод Жиру (58).

Овечкин забросил 10-ю шайбу в нынешнем сезоне и 716-ю в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он занимает седьмое место в истории лиги. На шестой строчке располагается Фил Эспозито (717), лидирует Уэйн Гретцки (894). В активе 35-летнего Овечкина теперь 20 (10+10) очков в 23 матчах текущего сезона.

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отдал голевую передачу, на его счету 10 (2+8) очков в 17 играх. Голкипер команды Илья Самсонов отразил 28 бросков, одержав пятую победу в семи матчах.

"Вашингтон" занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 38 очков в 27 играх. "Филадельфия" располагается на пятом месте с 29 очками в 25 встречах. В следующем матче "Вашингтон" в гостях сыграет с "Баффало" 16 марта, а "Филадельфия" в тот же день на выезде встретится с "Рейнджерс".

Остальные результаты

В других матчах дня "Тампа" дома обыграла "Нэшвилл" (6:3), у победителей голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков, защитник Михаил Сергачев отметился голевой передачей, а у проигравших шайбу и передачу сделал форвард Яков Тренин.