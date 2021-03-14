"Бруклин" обыграл "Детройт" в матче НБА. Харден сделал трипл-дабл

ТАСС, 14 марта. "Бруклин" обыграл "Детройт" со счетом 100:95 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)

Лучшим игроком встречи стал защитник "Бруклина" Джеймс Харден, сделавший трипл-дабл из 24 очков, 10 подборов и 10 передач. У "Детройта" 22 очка на счету форварда Джерами Гранта.

"Бруклин" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 26 побед в 39 матчах. "Детройт" расположился на последней, 15-й строчке с 10 победами в 38 встречах. В следующем матче "Бруклин" 16 марта примет "Нью-Йорк", а "Детройт" в тот же день дома встретится с "Сан-Антонио".

В другом матче дня трипл-дабл защитника Расселла Уэстбрука (42 очка + 10 подборов + 12 передач) не спас "Вашингтон" от домашнего поражения от "Милуоки" - 119:125. У гостей форвард Яннис Адетокунбо также отметился трипл-даблом (33 очка + 11 подборов + 11 передач).

Другие результаты дня: "Оклахома" - "Нью-Йорк" - 97:119, форвард гостей Джулиус Рэндл сделал трипл-дабл (26 очков + 12 подборов + 12 передач); "Шарлотт" - "Торонто" - 114:104; "Атланта" - "Сакраменто" - 121:106.