Главный поединок турнира UFC в Лас-Вегасе признали несостоявшимся

ТАСС. 14 марта. Главный поединок турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 187 между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Белалом Мухаммадом был признан несостоявшимся. Турнир прошел в воскресенье в Лас-Вегасе.
Бой был остановлен во втором раунде на 18-й секунде после того, как Эдвардс случайно попал сопернику пальцем в глаз. Мухаммад продолжить схватку не смог.
An accidental eye poke means Leon Edwards vs Belal Muhammad ends in a no contest #UFCVegas21 pic.twitter.com/awxDO6JtX1— SportingMatrix (@Sporting_Matrix) March 14, 2021
У 29-летнего Эдвардса в активе 18 побед при трех поражениях в смешанных единоборствах. У 32-летнего Мухаммада такой же показатель.