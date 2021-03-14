Главный поединок турнира UFC в Лас-Вегасе признали несостоявшимся

ТАСС. 14 марта. Главный поединок турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 187 между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Белалом Мухаммадом был признан несостоявшимся. Турнир прошел в воскресенье в Лас-Вегасе.

Бой был остановлен во втором раунде на 18-й секунде после того, как Эдвардс случайно попал сопернику пальцем в глаз. Мухаммад продолжить схватку не смог.