Борец Рашидов заявил, что анекдоты и смех помогли ему победить на чемпионате России

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Хорошее настроение и анекдоты тренеров и партнеров по команде помогли чемпиону мира Гаджимураду Рашидову завоевать четвертую золотую медаль на чемпионатах России по борьбе. Об этом Рашидов рассказал после победы журналистам.

В финале проходящего в Улан-Удэ турнира, который является отборочным к Олимпийским играм в Токио, Рашидов оказался сильнее Загира Шахиева. Счет на третьей минуте открыл Шахиев, однако во второй половине схватки Рашидов перехватил инициативу, заработав свой первый балл, и в итоге довел счет встречи до 5:1, после чего схватка была прервана - Шахиев получил травму колена в результате захвата Рашидова. После небольшого перерыва Шахиев, несмотря на травму, смог отыграть еще два балла - 5:3.

"Тяжелая была схватка - это все-таки финал чемпионата России как-никак, но я чувствовал себя уверенно и как рассчитывал провести атаку, так и получилось, - рассказал Рашидов. - Шахиев - хороший, гибкий, вязкий, выносливый соперник, я его давно знаю - дружим, тренируемся вместе, он пашет, поэтому у него хорошее будущее".

Схватки чемпионата России проходят в два дня. "После полуфинала вернулся в гостиницу - отдохнул, посидели с тренерами, поговорили, повеселились, анекдотами себе настроение поднимали - о борьбе постоянно думать нелегко, нужно, чтобы голова отдыхала. Сейчас еще немного отдыха и домой - дальше готовиться".

Беседу Рашидова и журналистов ненадолго прервал главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, который поздравил спортсмена с победой, похлопав по плечу со словами: "Будущий олимпийский чемпион".

На вопрос журналистов об олимпийских перспективах Рашидов ответил: "Об Олимпиаде я мечтаю всю жизнь и буду идти к этой цели до конца. Я рад, что в очередной раз это доказал". Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.