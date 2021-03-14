Большунов иронично прокомментировал тактику соперников в пасьюте на этапе Кубка мира

ТАСС, 14 марта. Лыжник Александр Большунов иронично ответил на вопрос о стратегии шведов и норвежцев, намеревающихся использовать снегопад и сильный ветер, чтобы победить россиянина в гонке преследования на 50 км, которая пройдет в рамках заключительного этапа Кубка мира в швейцарском Энгадине в воскресенье. Комментарий Большунова приводит издание Expressen .

Лыжник Большунов победил в гонке на 15 км на этапе Кубка мира

В гонке преследования Большунов будет стартовать с первой позиции с заделом в 18,4 секунды от ближайшего преследователя - норвежца Йоханнеса Клебо. Ранее швед Йенс Бурман, занявший накануне четвертое место в масс-старте на 15 км классическим стилем, заявил Expressen, что шведы и норвежцы должны объединиться для того, чтобы победить Большунова. По его словам, соперникам российского лыжника по гонке должны помочь снегопад и сильный ветер. Клебо согласился с мнением Бурмана, отметив, что Большунову придется сложнее, поскольку он столкнется с тяжелыми погодными условиями, если будет идти вне пелотона.

"Я просто присяду и проследую за снегоуборочной машиной, которая едет впереди и передает телевизионную трансляцию, - сказал Большунов. - Она будет защищать меня от ветра на протяжении всей дистанции".

При этом российский лыжник считает, что норвежцы сохраняют шансы на победу в гонке преследования, несмотря на его преимущество.

Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира сезона-2020/21. Мужская гонка преследования в воскресенье станет заключительным стартом Кубка мира в текущем сезоне. Гонка начнется в 12:35 мск.