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Футбол в России

"Локомотив" намерен добиваться наказания для тех, кто избил футболиста юношеской команды

Максим Шнапцев был избит в субботу после матча с "Чертаново"

ТАСС, 14 марта. Московский футбольный клуб "Локомотив" совместно с правоохранительными органами разбирается в инциденте с избиением игрока юношеской команды Максима Шнапцева и намерен добиваться наказания для нападавших. Об этом заявил спортивный директор школы "Локомотива" Алексей Щиголев, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Как ранее рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, Шнапцев был избит в субботу после матча Юношеской футбольной лиги - 2 (ЮФЛ-2) с "Чертаново" (2:1) около "РЖД-Арены".

"В данный момент "Локомотив" совместно с правоохранительными органами разбирается в инциденте, изучая все его детали, - сказал Щиголев. - Клуб намерен действовать в рамках законодательства РФ и добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести совершенного ими поступка. Футбол - спорт для сильных и смелых мужчин, в нем есть место боли и травмам, но эти травмы могут быть получены только в честной открытой борьбе на футбольном поле".

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