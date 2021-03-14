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Допинг в спорте

Пятиборцы Лесун и Губайдуллина вошли в международный пул допинг-тестирования на 2021 год

В пул также включены завоевавшие олимпийские лицензии Александр Лифанов и Аделина Ибатуллина
Александр Лесун и Гульназ Губайдуллина Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Александр Лесун и Гульназ Губайдуллина
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Обладатель золотой медали Игр-2016 Александр Лесун и чемпионка мира 2017 года Гульназ Губайдуллина включены в новый пул допинг-тестирования Международного союза современного пятиборья (UIPM). Об этом ТАСС сообщили в UIPM.

В международный пул допинг-тестирования на 2021 год вошли члены сборной России Александр Лифанов и Аделина Ибатуллина, завоевавшие на последнем чемпионате Европы олимпийские лицензии, а также Данил Калимуллин и Ульяна Баташова. Олег Наумов будет находиться в пуле тестирования UIPM до конца первого квартала, после чего его сменит в этом списке Максим Кузнецов.

В новый пул тестирования UIPM включены бывшие россияне Александр Савкин и Алисэ Фахрутдинова, перешедшие в 2019 году в сборную Узбекистана, а также спортсменка из Белоруссии Ольга Силкина, которая стала первой в личном турнире на последнем чемпионате мира в Будапеште.

Теги
ДопингЛесун, Александр Леонидович
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