Пятиборцы Лесун и Губайдуллина вошли в международный пул допинг-тестирования на 2021 год

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Обладатель золотой медали Игр-2016 Александр Лесун и чемпионка мира 2017 года Гульназ Губайдуллина включены в новый пул допинг-тестирования Международного союза современного пятиборья (UIPM). Об этом ТАСС сообщили в UIPM.

В международный пул допинг-тестирования на 2021 год вошли члены сборной России Александр Лифанов и Аделина Ибатуллина, завоевавшие на последнем чемпионате Европы олимпийские лицензии, а также Данил Калимуллин и Ульяна Баташова. Олег Наумов будет находиться в пуле тестирования UIPM до конца первого квартала, после чего его сменит в этом списке Максим Кузнецов.

В новый пул тестирования UIPM включены бывшие россияне Александр Савкин и Алисэ Фахрутдинова, перешедшие в 2019 году в сборную Узбекистана, а также спортсменка из Белоруссии Ольга Силкина, которая стала первой в личном турнире на последнем чемпионате мира в Будапеште.