Борец Жабраилов заявил, что морально готов к соперничеству с Садулаевым за путевку на Игры

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Чемпион России по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг Алихан Жабраилов готов к противостоянию с Абдулрашидом Садулаевым за место в олимпийской национальной команде. Об этом 26-летний борец рассказал журналистам после победы на национальном первенстве в Улан-Удэ.

В финале весовой категории до 97 кг бронзовый призер чемпионата мира в Нур-Султане Жабраилов выиграл у победителя молодежного первенства Европы Асланбека Сотиева.

"Схватка прошла ровно, так никого и не заставил понервничать - все прошло спокойно, без критических положений. Теперь рассчитываю выступить на чемпионате Европы, но кто туда поедет - решать главному тренеру, - рассказал Жабраилов. - Получается так, что теперь мы с Садулаевым конкуренты, так что будем готовиться, обязательно. Мы боролись с ним по молодежи, хорошо дружим и общаемся, и вместе с тем понимаем - это спорт, и если будет контрольная схватка, значит будем бороться".

Спортсмена тренирует его отец - чемпион мира, призер чемпионатов СССР и Европы, участник Олимпиады в Атланте Лукман Жабраилов.

"Мы провели хорошие сборы, правильные тренировки, - рассказал Жабраилов-младший. - С возрастом я стал понимать, насколько это важно, когда твой отец является твоим тренером. Он прошел сильную школу, хорошо знает борьбу, и мне это серьезно помогает - слушаю каждое его слово".

Алихан Жабраилов является бронзовым призером чемпионата мира - 2019, победителем Кубка мира в Якутске 2019 года. Абдулрашид Садулаев - олимпийский чемпион 2016 года, пятикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы.