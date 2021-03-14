Новый ледовый дворец в Свердловской области введут в эксплуатацию осенью этого года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Открытие ледового дворца для хоккеистов и фигуристов в Сысерти Свердловской области запланировано на осень 2021 года. Сроки выполнения проекта были сдвинуты из-за перезаключения муниципального контракта, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики региона.

Ранее сообщалось, что новый ледовый центр в Сысерти введут в эксплуатацию в 2020 году. Старт строительству был дан в декабре 2019 года губернатором региона Евгением Куйвашевым и гендиректором Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андреем Козицыным.

"Сроки реализации проекта действительно были сдвинуты по причинам, связанным с организацией работы и решениями подрядчика. Муниципалитетом оперативно организована работа по проведению повторных торгов и корректировке проектной документации. В августе прошлого года заключен новый муниципальный контракт на завершение строительства объекта. Ввод ледового дворца в эксплуатацию планируется осенью 2021 года", - сказали в департаменте.

Там уточнили, что сейчас на площадке выполнен монтаж наружных сетей и устанавливаются металлоконструкции. "Работы идут по графику", - отметили в департаменте.

Также там будут проводиться массовые катания на коньках для всех желающих и различные спортивные мероприятия. В здании ледового дворца предусмотрены спортивный зал с ледовым полем и трибунами на 250 зрителей, спортивный зал, административные и бытовые помещения, добавили в департаменте. Ранее сообщалось, что стоимость строительства составит более 200 млн рублей.