Турнир по выполнению нормативов ГТО прошел в Ярославле

ТАСС, 14 марта. Соревнования по выполнению норм ГТО среди студентов и преподавателей прошли в Ярославском государственном техническом университете. Спортивный фестиваль посвящен 90-летию создания комплекса ГТО.

Спортивный праздник стартовал с приветственных слов первого проректора университета Дениса Наумова и руководителя регионального оператора ВФСК ГТО в Ярославской области Анны Ивановой.

В соревнованиях по челночному бегу, подтягиваниям, отжиманиям, рывку гири, подниманию туловища, стрельбе, наклону и прыжкам в длину принимали участие команды пяти институтов вуза: инженеров строительства и транспорта, химии и химической технологии, цифровых систем, экономики и менеджмента, инженерии и машиностроения, а также команда администрации вуза. В командах институтов наравне со студентами-спортсменами выступал и преподавательский состав.

"Мы постарались сделать так, чтобы сегодняшнее мероприятие было интересно участникам не только как выполнение испытаний ВФСК ГТО, но и как соревнования, очень приятно, что все институты сегодня представили команды. Участие преподавателей и руководства вуза в фестивале - это замечательный личный пример и поддержка студентов на пути к здоровому образу жизни", - сказал Наумов.

В рамках мероприятия был продемонстрирован сценический силовой экстрим от мастера спорта Российской Федерации по пауэрлифтингу Валерия Уткина.

По итогам соревнований победу одержала команда администрации университета, второе место заняла команда института цифровых систем, третье - команда института химии и химической технологии.