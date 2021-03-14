Зимний фестиваль ГТО прошел в Самарской области

ТАСС, 14 марта. Зимний фестиваль в рамках всероссийской акции "Дни ГТО", посвященной 90-летию исторического всесоюзного комплекса ГТО, состоялся в Самарской области.

В мероприятии принимали участие 20 команд из разных городов и районов Самарской области, в каждой команде было по четыре человека.

"11 марта отмечалось 90-летие со дня основания комплекса ГТО, он стал основой физического воспитания граждан нашей страны, неотъемлемой частью их жизни, - сказал временно исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Андрей Харин. - За последние 7 лет к физкультурному движению, которое было возрожденное по инициативе президента России Владимира Путина, присоединилось 14,5 миллиона человек. Сегодня 45 тысяч жителей Самарской области уже имеют знаки отличия ГТО. Искренне радует, с каким энтузиазмом и воодушевлением жители нашего региона готовятся к тестам ГТО, проходят испытания комплекса, принимают участие в фестивалях".

В рамках соревнований прошла зимняя комплексная эстафета, в рамках которой каждый участник команды выполнял одно из силовых испытаний комплекса ГТО - поднимание туловища из положения лежа или отжимание, а затем бегом или на лыжах преодолевал дистанцию, после чего передавал эстафету следующему члену команды. По итогам четырех эстафетных кругов победителем соревнований стала команда города Новокуйбышевск. Второе место заняла команда Челно-Вершинского района, третье - у сборной Самары.

После завершения эстафеты команды соревновались в перетягивании каната, победителями в этой дисциплине стали представители Кошкинского района, второе место - у команды Сергиевского района, третье - у Безенчукского.

Также на территории городов и районов области состоялись муниципальные этапы зимнего фестиваля ГТО среди школьников и взрослого населения. Всего в зимнем фестивале ГТО в Самарской области приняли участие 3 000 человек. Организаторами фестиваля выступили министерство спорта Самарской области и государственное автономное учреждение Самарской области "Организационный центр спортивных мероприятий".