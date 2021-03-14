Стартовала стимулирующая акция "ГТО: Будь в команде России"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов подписал положение о проведении стимулирующей акции "ГТО: Будь в команде России", посвященной 90-летию создания комплекса ГТО.

Акция проводится Министерством спорта России совместно с Федеральным оператором комплекса ГТО, Всероссийской федерацией волейбола, Российским футбольным союзом, Российской федерацией баскетбола и Федерацией хоккея России (ФХР). Главными призами конкурса станут комплекты спортивной формы, толстовки с символикой ГТО, мячи и книги с автографом президента ФХР Владислава Третьяка.

"Я подписал положение о проведении акции "ГТО: Будь в команде России", - сказал Байсултанов. - У каждого физкультурника, выбравшего при регистрации на сайте ГТО в качестве любимого вида спорта футбол, баскетбол, волейбол или хоккей, есть все шансы получить ценные призы от спортивных федераций. Пандемия оказала серьезное влияние на физкультурно-спортивную отрасль страны, но благодаря слаженной работе нам удалось сохранить положительную динамику и нарастить количество участников комплекса ГТО. Приглашаю всех любителей физкультуры и участников движения ГТО к участию в акции".

Согласно правилам конкурса, на электронную почту совершеннолетних участников комплекса ГТО должно прийти письмо с предложением принять участие в опросе на темы, связанные с любимым видом спорта, указанным при регистрации на сайте. Для участия в конкурсе необходимо до 20 марта 2021 года ответить на письмо, которое придет на почту, указанную при регистрации на сайте ГТО, вступить в группу ВФСК ГТО и группы официальных страниц организаторов конкурса в социальной сети "ВКонтакте".

Конкурс проводится в период с 10 по 23 марта 2021 года. Каждый участник имеет право принять участие в конкурсе только один раз на основании информационного письма, направленного на электронную почту.