Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 14 марта. Норвежские биатлонисты стали победителями смешанной эстафеты на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в чешском Нове-Место.

Сборная Норвегии, за которую выступали Тириль Экхофф, Марте Рёйселанн, Тарьей Бё и Йоханнес Бё, преодолели дистанцию за 1 час 1 минуту 24,1 секунды, затратив четыре дополнительных патрона. Второе место заняли итальянцы (отставание - 1 минута 8,7 секунды; 10 дополнительных патронов), третье - шведы (+1.22,7; 10 патронов). Команда России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла седьмое место (+3.04,1; три штрафных круга + девять патронов).

Микст в Нове-Место стал третьей смешанной эстафетой в сезоне, в первой победу одержала команда России (Кайшева, Светлана Миронова, Логинов, Латыпов), на чемпионате мира в этом же составе россияне стали девятыми.

Позднее в воскресенье пройдет одиночная смешанная эстафета (сингл-микст), в составе сборной России выступят Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Сингл-микст завершит соревновательную программу этапа Кубка мира в Нове-Место.