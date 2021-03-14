Титов считает, что Соболев выиграет конкуренцию у Дзюбы в сборной России

ТАСС, 14 марта. Форвард московского "Спартака" Александр Соболев рано или поздно выиграет конкуренцию у нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в сборной России. Такое мнение высказал бывший игрок сборной России и "Спартака" Егор Титов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Рано или поздно это случится, но давайте не списывать Дзюбу со счетов, дай бог, чтобы Артем играл долго, - сказал Титов. - Здорово, что в сборной в линии атаки наметилась такая конкуренция, два однотипных форварда. Возможно, против Мальты - не самого сильного соперника - можно выпустить Соболева. Хорошо, что у тренеров появился выбор впереди, мы как болельщики должны только радоваться тому, что у нас подрастает такой игрок".

Соболеву 24 года, он выступает за "Спартак" с июля 2020 года, в составе сборной России он провел три матча и забил один мяч. В активе 32-летнего Дзюбы 47 матчей за национальную команду и 26 забитых мячей.

Встреча между сборными Мальты и России должна состояться 24 марта на Национальном стадионе в деревне Та-Кали. 11 марта "Спорт-Экспресс" со ссылкой на представителей мальтийских СМИ сообщил, что проведение матча находится под вопросом; отмечалось, что власти государства запретили проводить на острове любые спортивные соревнования вплоть до 11 апреля из-за пандемии. Также утверждалось, что Мальтийская футбольная ассоциация (MFA) попросила власти сделать исключение для проведения матча при строгом соблюдении всех мер безопасности, но окончательное решение властей менее чем за две недели до игры еще не принято. В пресс-службе MFA в ответ на запрос ТАСС заявили, что ассоциация в настоящий момент оценивает возможность проведения матча.