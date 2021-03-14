Ответный стыковой матч женских сборных России и Португалии по футболу пройдет в Москве

ТАСС, 14 марта. Женская сборная России по футболу сыграет с командой Португалии в ответном стыковом матче чемпионата Европы 2022 года в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча состоится 13 апреля на стадионе "Сапсан-Арена", начало в 17:00 мск. Первый матч команд пройдет 9 апреля в Португалии.

Сборная России с 24 очками в 10 матчах заняла второе место в группе А отборочного турнира Евро-2021. В рейтинге команд, занявших вторые места, россиянки стали шестыми, что дало им право принять участие в стыковых матчах.

На данный момент участие в основном турнире гарантировали сборные Англии (как страна - организатор турнира) Нидерландов, Дании, Норвегии, Испании, Финляндии, Швеции, Франции, Бельгии, Германии, Исландии, Италии и Австрии.

Чемпионат Европы должен был пройти с 7 июля по 1 августа 2021 года в Англии, но из-за пандемии коронавируса был перенесен и состоится с 6 по 31 июля 2022 года.