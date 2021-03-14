В "Торпедо" заявили, что предпосылок для отставки Игнашевича нет

ТАСС, 14 марта. Сергей Игнашевич не будет отправлен в отставку с поста главного тренера московского футбольного клуба "Торпедо". Об этом сообщил генеральный директор автозаводцев Денис Маслов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В воскресенье "Торпедо" дома проиграло красноярскому "Енисею" в матче 30-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со счетом 0:1, клуб не может победить на протяжении шести матчей.

"Мы не выигрываем шесть матчей, такая ситуация в команде, - сказал Маслов. - Что с тренером? Все хорошо с ним, тренер у нас есть, нет предпосылок для отставки. Мы идем на пятом месте из 22 команд. Не обращайте внимание на слухи, у нас есть цели на сезон, мы стараемся их достичь".

"Торпедо" после 30 матчей располагается на пятой строчке в турнирной таблице, имея в активе 54 очка, отставание от идущей на четвертом месте, которое дает право на участие в переходных матчах, владикавказской "Алании" составляет одно очко.

Игнашевич в июне 2019 года стал страшим тренером "Торпедо", в связи с отсутствием лицензии Pro главным тренером был заявлен Николай Савичев. Спустя год Игнашевич был утвержден в качестве главного тренера команды.