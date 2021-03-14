Карацев обыграл белоруса Герасимова в первом круге теннисного турнира в Дубае

ТАСС, 14 марта. Россиянин Аслан Карацев обыграл белоруса Егора Герасимова в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 27-летнего россиянина, он получил специальное приглашение (wild card) на турнир. Во втором круге Карацев сыграет против британца Дэниэла Эванса, имеющего 12-й номер посева на турнире.

Карацев занимает 45-е место в рейтинге ATP. Это его второй турнир после Открытого чемпионата Австралии - 2021, где он дошел до полуфинала. Ранее на турнире в Дохе он завершил выступление во втором круге, проиграв австрийцу Доминику Тиму.

Герасимову 28 лет, он располагается на 76-й строчке рейтинга АТР. На турнирах серии Большого шлема он четыре раза доходил до второго круга.

Турнир в Дубае завершится 20 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.