Министр спорта Татарстана назвал победу "Рубина" над "Уфой" хорошим посылом "Ак Барсу"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Победа казанского футбольного клуба "Рубин" над "Уфой" в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) является хорошим посылом клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" перед матчами с уфимским "Салаватом Юлаевым" в 1/4 финала Кубка Гагарина. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Рубин" в воскресенье на выезде обыграл "Уфу" со счетом 3:0.

"Мы называем матчи "Рубина" и "Уфы" "зеленым дерби", на днях начнется еще одно (серия до четырех побед между "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым" стартует 17 марта - прим. ТАСС), - сказал Леонов. - Это хороший посыл для хоккейной дружины. Мы всегда верили в "Рубин". В межсезонье произошла перезагрузка, команда на хорошей волне, играет в атакующий футбол, действует до последней секунды".

"Сейчас идет серьезная череда побед, начавшаяся в матче со "Спартаком" и продолжившаяся в игре с "Зенитом". Теперь с крупным счетом обыграли "Уфу", всегда принципиального для нас соперника, несмотря на турнирное положение. "Рубин" и "Уфа" всегда играют сложно и, наверное, основные прогнозы были на ничью. Команда показала, что готова к играм такого уровня и, если набрала обороты, готова забивать", - отметил министр спорта Татарстана.

В восьми оставшихся матчах до конца сезона в РПЛ "Рубин" сыграет с пятью клубами, которые находятся в топ-10 в таблице на данный момент, - "Химками", "Сочи", "Ростовом", "Краснодаром" и "Динамо", а также с тремя командами из нижней части таблицы - "Уралом", "Арсеналом" и "Ротором". На вопрос о сложности календаря на концовку сезона, собеседник агентства отметил, что в "Рубине" собрался слаженный коллектив, в команде хороший микроклимат, а также отдал должное руководству клуба и главному тренеру Леониду Слуцкому. "Рубин" радует и, как мы любим говорить, светится новыми красками. Будем надеяться и болеть за команду. Делать какие-то прогнозы всегда сложно, но, видя то, что происходит, будем болеть и надеяться на то, что зона еврокубков будет по плечу".

После 22 матчей "Рубин" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Отставание от второго места и зоны Лиги чемпионов составляет четыре очка. В 23-м туре чемпионата России казанцы дома сыграют с "Химками", которые занимают 10-е место в премьер-лиге.